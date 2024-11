Yolanda Robinson und Christian Willisohn entfachen Sturm der Leidenschaft

Ein Hauch von New Orleans? Nein – das ist ein Sturm der Leidenschaft, den Yolanda Robinson mit ihren drei Musikern entfesselt, und der die Bühne des Konzertsaals der Sing- und Musikschule erzittern lässt. Nicht verheerend wie der Hurrikan Katrina, der 2005 ihre Heimatstadt am Mississippi überschwemmte. Diese Leidenschaft mit Namen New Orleans ist kultiviert, verwandelt – sie beseelt Yolanda Robinsons soulstarke Stimme sowie den mitreißenden Blues- und Gospel-Groove ihrer Band.

