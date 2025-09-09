Neuer Nahverkehr in Kempten: Dieses Sonderangebot gibt es für Fahrgäste

Der neue Nahverkehr ist in Kempten gestartet. Um den Einstieg attraktiv zu gestalten, gibt es ein Eröffnungsangebot, teilt die Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona) mit: Für zehn Euro können Fahrgäste noch bis einschließlich Mittwoch, 17. September, unbegrenzt alle Busse im gesamten Stadtgebiet Kempten (Tarifzone CityPlus) nutzen.
Unkompliziert die neuen Linien und Umsteigemöglichkeiten kennenlernen
Das Ticket ist in allen Bussen, digital im Mona-Ticketshop sowie im Mona-Kundencenter erhältlich. Der Preis gilt unabhängig vom Kaufdatum innerhalb des Aktionszeitraums. Mit diesem Angebot laden die Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB) und die Mona alle Bürgerinnen und Bürger ein, die geänderten Linien unkompliziert auszuprobieren und die Taktung kennenzulernen. Weitere Informationen: www.mona-allgaeu.de, im Mona-Kundencenter oder gebührenfrei per Telefon 0800/1154600.
