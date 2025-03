Was wünschen sich Kemptener für die Zukunft der Allgäuhalle? Nachgefragt beim Tag der offenen Tür

Viehauktionen, Märkte, Konzerte, Boxkämpfe, aber auch die Außenstelle eines Konzentrationslagers und damit Verbrechen während der Nazi-Zeit gehören zur Geschichte der Allgäuhalle. Mittlerweile steht das Gebäude zum großen Teil leer. Der Kulturquartier-Verein, der die Gastronomie etwa mit Konzerten, Workshops und Quizabenden bespielt, feiert gerade zweiten Geburtstag. Anlass, über die Zukunft der Allgäuhalle zu sprechen. Visionen stellte dabei der Arbeitskreis vor, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aus Stadtverwaltung, Jugendarbeit, Wirtschaft, Politik und Ehrenamt gehören. Doch was halten Menschen in Kempten von den Plänen? Nachgefragt beim Bürgerdialog, den der Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb am Freitag veranstaltete.

