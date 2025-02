Wie wollen junge Menschen in Zukunft arbeiten? Nachgefragt bei der Ausbildungsmesse in Durach

Sie sägen Holz an der Werkbank, löten eine blinkende Handyhalterung und föhnen Haare an einem Puppenkopf: An 47 Stationen konnten Schülerinnen und Schüler in Durach bei der neuen Zukunftsmesse Berufe testen. In Zeiten, in denen wie im vergangenen Jahr 13,3 Prozent der Lehrstellen in Bayern laut der Industrie- und Handelskammer unbesetzt blieben, wird auch in der Region spürbar: Jugendliche haben die Wahl und Unternehmen müssen begeistern. Was jungen Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz wichtig ist.

