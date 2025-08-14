Zwischen Ärger und Gelassenheit: Das erleben Kemptener, die am und auf dem Festgelände wohnen

Icon Menü
Zwischen Ärger und Gelassenheit: Das erleben Kemptener, die am und auf dem Gelände der Allgäuer Festwoche wohnen

Allgäuer Festwoche 2025

Für Anwohner des Festgeländes in Kempten kann die zehntägige Messe eine Herausforderung sein. Wir haben nachgefragt, wie sie mit Lärm und Verkehr umgehen.
Von Kerstin Futschik
    Ist die Salzstraße während der Allgäuer Festwoche gesperrt, weichen viele Autofahrer auf die Frühlingsstraße aus.
    Ist die Salzstraße während der Allgäuer Festwoche gesperrt, weichen viele Autofahrer auf die Frühlingsstraße aus. Foto: Martina Diemand

    Die Allgäuer Festwoche ist laut: Zahlreiche Menschen unterhalten sich, feiern, Musik spielt. Die Kemptenerinnen und Kemptener, die in den Straßen rund um das Festgelände wohnen, bekommen das unweigerlich mit. Belastet sie der Lärm, können sie gut weghören oder freuen sie sich sogar, weil sie nur wenige Schritte gehen müssen, um mitzufeiern? Wir haben uns umgehört.

