Stefanie Huber ist Konfliktberaterin und gibt Ratschläge um streitende Arbeitskollegen zu besänftigt. Probleme gibt es in allen Berufsgruppen.

07.11.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Es fliegen die Fetzen – Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Streitereien in der Familie zugenommen und auch die Arbeit im Homeoffice birgt ein Konfliktpotenzial. Das weiß kaum jemand besser als Stephanie Huber. Die Ostallgäuerin arbeitet als Konfliktberaterin für Unternehmen und Privatpersonen, außerdem ist sie Busfahrerin. Ein Gespräch darüber, warum man streitet, wie man richtig streitet und ob man überhaupt streiten sollte.

Wie sieht ihr Berufsalltag aus?

Stephanie Huber: Unterschiedlich. Im Grunde bin ich für viele die Feuerwehr, die man ruft, wenn´s brennt. Ich komme in ein Unternehmen und setze mich erst mal mit allen an einen Tisch, um einen ersten Eindruck von dem Konflikt zu bekommen. Danach spreche ich einzeln mit den Beteiligten. Nach etwa sechs bis zehn Beratungsstunden ist so ein Konflikt meistens gelöst.

Stephanie Huber, Konfliktberatung, Mindelheim Bild: Judith Schneider

Lesen Sie auch

Psychotherapeut aus Kempten erklärt, wie man gut durch Krisen kommt "Angst ist die Emotion des Jahres"

Welche Situationen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Huber: Es ist alles dabei: Menschen, die einander anspucken, Geschäftsführer, die aufeinander losgehen, einmal hatte jemand einen Nervenzusammenbruch und sogar wegen gebrochener Rippen wurde ich schon gerufen. Konflikte gibt es in allen Schichten und Berufen: An einer Universität, wo es um die Professorin geht, oder in einem Frauenhaus, in dem sich die Mitarbeiter zoffen.

Die Arbeitswelt verändert sich. Birgt das ein Konfliktpotenzial?

Huber: Ja, veränderter Arbeitsraum bringt auch neue Konflikte und Reibungspunkte mit sich. Als viele Menschen beispielsweise nur noch im Homeoffice gearbeitet haben, ist der zwischenmenschliche Austausch, also die klassische Kaffeeküche, weggefallen. Da hat man gemerkt, dass sich kleine Uneinigkeiten, wenn sie nicht mehr direkt angesprochen werden, summieren und ganz schnell explodieren können.

Wieso streiten wir überhaupt?

Huber: Ein Konflikt ist eigentlich wie ein Vorhang. Erst wenn der Vorhang aufgeht, kann ich schauen, was dahintersteht. Oft verhalten wir uns nach immer gleichen Mustern. So bauen sich langsam Konflikte auf, wachsen immer weiter. Wer dann glaubt, ich als Konfliktberaterin komme und nach einer halben Stunde ist alles gut, der hat sich geschnitten. Ein Konflikt, der sich über lange Zeit aufgebaut hat, braucht auch lange, bis er wieder aufgelöst ist. Die meisten Menschen, die sich streiten, glauben, dass das Gegenüber schuld ist. Zu sagen: ‚Du bist schuld’ ist eben einfach. Konflikte haben aber immer mit einem selbst zu tun. Es geht um die eigenen Werte. Wir haben alle unterschiedliche Werte, aber muss ich dem anderen meine Werte aufzwingen?

Wie löst man einen Konflikt?

Huber: Im Grunde ist Zuhören die Lösung für alles. Zuhören ohne bewerten und ohne beurteilen. Zuhören und Fragen stellen. In der Corona-Zeit hatte jeder sein eigene Sicht auf die Dinge. Aber keiner kam mehr auf die Idee, den anderen zu fragen: Warum hast du diese Meinung? Stattdessen sind Freundschaften und Familien zerbrochen, nur weil jemand eine andere Meinung hatte. Das Wichtige ist, die Ziele anzuschauen. Wenn man das gemeinsame Ziel vor Augen hat, kommt man meistens auch besser miteinander aus. Das, was ich im Konfliktmanagement am häufigsten sage, ist: Ihr könnt die Vergangenheit nicht verändern, die ist bereits passiert. Aber wir sind jetzt in der Gegenwart und können die Zukunft beeinflussen, darauf dürfen wir uns konzentrieren.

Wie sind Sie Konfliktberaterin geworden?

Huber: Nachdem ich das Unternehmen von meinem Mann geerbt hatte, habe ich als Niederlassungsleiterin Probleme angesprochen, die ich gesehen habe, aber ich wurde nicht gehört. Danach wollte ich wissen: Warum ist das so gewesen? Deshalb habe ich dann an der Uni Augsburg die Ausbildung zur Mediatorin gemacht. So kann ich was verändern. Das ist auch das, was mir an meinem Beruf gefällt: Ich bewege Menschen.

Streiten Sie selbst im Alltag eigentlich überhaupt noch?

Huber (lacht): Man streitet sich mit mir nicht so gerne. Ich versuche, meine Verhaltensmuster selbst zu erkennen und zu durchbrechen. Manchmal möchte ich mich aber auch streiten. Und ich glaube, das darf man auch. Konflikte sind unbeliebt und jeder versucht sie loszuwerden, dabei ist das aus meiner Perspektive, und die ist subjektiv, der ganz falsche Weg. Konflikte sind unglaublich wertvoll, wenn man sie richtig löst, wenn man sie als Chance sieht.