Den Narren lacht die Sonne im Südwesten

Die Narren im Land können sich auf schöne Fastnachtstage freuen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es die nächsten Tage in ganz Baden-Württemberg überwiegend heiter und trocken. Vereinzelt kann es allerdings noch neblig sein. Auch müssen sich die Narren für die Umzüge weiterhin genügend anziehen, um warm zu bleiben.

Der Frühling kommt erst nach der Narretei

Nachts und frühmorgens kann es frostig sein, tagsüber werden Montag und Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad erwartet. Erst zum Ende der Woche soll es frühlingshaft warm werden.

Skifahrer im Glück

Skifahrer, Ausflügler und Fastnachtsumzugszuschauer konnten sich über ein schönes Wochenende freuen. Angesichts von 46 Zentimetern Schnee am Feldberg kamen Skifans dort bei strahlendem Sonnenschein ebenso auf ihre Kosten wie die Wintersportler auf Hängen im Nordschwarzwald wie dem Seibelseckle oder dem Unterstmatt.

Autofahrer standen mancherorts im Stau

Am Faschingswochenende brauchten die Autofahrer in Baden-Württemberg vielerorts Geduld. Lange Staus gab es etwa am Samstagvormittag auf der A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg bei Heilbronn und Bretzfeld (Hohenlohekreis) in Richtung Nürnberg. Zwei Menschen wurden bei einem Auffahrunfall verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch auf der A81 in Richtung Stuttgart standen Autofahrer am Samstag nach einem Unfall bei Ludwigsburg in einem kilometerlangen Stau.

Der ADAC hatte wegen des Ferienstarts in Baden-Württemberg und Bayern auf viel Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen hingewiesen - vor allem in Richtung Alpen. Am Sonntag hatte sich der Verkehr nach Angaben des Verkehrswarndienstes Baden-Württemberg aber wieder normalisiert. Am Morgen wurde lediglich der Dauerstau auf der A8 bei Pforzheim registriert.