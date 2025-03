Bauernfastnacht lockt Tausende auf die Straßen

Närrische Nachzügler in Südbaden: Tausende Hästräger sind bei sonnigem Frühlingswetter durch die Straßen gezogen. Traditionell feiern die dortigen Zünfte am Wochenende nach Aschermittwoch die sogenannte Bauernfastnacht - etwa mit Umzügen und anderen närrischen Veranstaltungen.

In Kommunen wie Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die «Buurefasnet» (auch: «Burefastnet») ein fester Termin im Narrenfahrplan.

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg gilt als letztes Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. Die Narren entlang der deutsch-schweizerischen Grenze feiern erst nach dem Aschermittwoch, weil sie sich an einem älteren Kalender orientieren und somit in der fünften Jahreszeit vergleichsweise spät an der Reihe sind.

Basler Fastnacht startet

An diesem Montag (10.3.) findet dann die Basler Fasnacht in der Schweiz statt. Die Veranstaltung lockt jährlich Tausende Menschen in die Grenzstadt. Nur die teilnehmenden Vereine (Cliquen) sind kostümiert, nicht die Besucher. Die Cliquen ziehen mit thematisch aufbereiteten handbemalten Laternen sowie Pfeifen und Trommeln durch die Stadt.

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg gilt als letztes Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In Kommunen wie Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die «Buurefasnet» (auch: «Burefastnet») ein fester Termin im Narrenfahrplan. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa