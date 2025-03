Besucherrekord zum Jubiläum – «Rock am Ring» ist ausverkauft

Rund drei Monate vor dem Festival ist «Rock am Ring» ausverkauft. «Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen», teilte der Veranstalter mit. Beim Zwillingsfestival «Rock im Park» in Nürnberg sind demnach bislang rund 70.000 Tickets verkauft worden.

Die Festivals feiern in diesem Jahr Jubiläum – «Rock am Ring» fand vor 40 Jahren zum ersten Mal statt, «Rock im Park» geht nun zum 30. Mal über die Bühne. Als Headliner sind dieses Jahr Bring Me The Horizon, Slipknot und KoRn bei den Festivals.

Sie finden vom 6. bis zum 8. Juni am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld statt. Zum Jubiläum soll es dieses Jahr eine vierte Bühne und insgesamt 100 Acts geben.