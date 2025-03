Faeser vor Rosenmontag: «Achtet aufeinander»

Vor den Rosenmontagsumzügen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser an die Feiernden im Straßenkarneval appelliert, aufeinander zu achten. Ein Blick auf das Karnevalstreiben vor dem Rosenmontag:

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

«Respektiert einander, achtet aufeinander, damit alle friedlich und fröhlich feiern können», sagte die SPD-Politikerin Faeser laut einer Mitteilung aus ihrem Ministerium. Der Feierlichkeiten finden in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Sicherheitsbehörden sprechen seit Monaten von einer «abstrakten Gefährdungslage».

«Unsere Sicherheitsbehörden haben alle aktuellen Bedrohungen genau im Blick und passen Schutzmaßnahmen permanent so an, dass die Umzüge und Veranstaltungen bestmöglich geschützt werden», teilte Faeser mit. Die Bundesinnenministerin wird beim Kölner Rosenmontagsumzug mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) auf einem Wagen mitfahren.

Kinder und Jugendliche in Köln

Bei strahlendem Sonnenschein zogen in Köln wieder die «Schull- und Veedelszöch» durch die Stadt. Der Zug, der immer am Karnevalssonntag stattfindet, umfasste 8.000 aktive Teilnehmer und hat die gleiche Route wie der Rosenmontagszug. Er wird vor allem von den Kölner Schulen gestaltet. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen waren in selbst gemachten Kostümen unterwegs.

In diesem Jahr griffen viele Gruppen das Kölner Karnevalsmotto «FasteLOVEnd - wenn Dräum widder blöhe» (Karnevalszeit - Wenn Träume wieder blühen») auf. So malten sie sich zum Beispiel aus, wie die ideale Schule ihrer Träume sein könnte - voll digitalisiert, mit viel Grün auf dem Schulhof und sauberen Toiletten.

Oberkarnevalist: «Keine Sorge bei Umzügen!»

Zuvor hatte schon Oberkarnevalist Klaus-Ludwig Fess mit Blick auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen gesagt: «Die Menschen brauchen sich keine Sorgen zu machen.» Veranstalter, Vereine und Polizei hätten ihre Sicherheitskonzepte der Lage angepasst. «Wir haben alles getan für die Aktiven, die mitlaufen, aber auch für die Millionen von Besuchern, die wir jetzt bundesweit bei Umzügen haben», sagte der Präsident vom Bund Deutscher Karneval (BDK) der Deutschen Presse-Agentur in Homburg (Saarland).

