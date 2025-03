Wo in Bayern zur «Earth Hour» die Lichter ausgehen

Als Zeichen für mehr Klimaschutz sollen am Samstagabend an einigen Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen Bayerns die Lichter ausgehen. Zur «Earth Hour» bleiben von 20.30 Uhr an eine Stunde lang weltweit Bauwerke und Denkmäler unbeleuchtet.

Nach Angaben der Umweltorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) zählen dazu unter anderem Schloss Neuschwanstein, die Allianz-Arena in München und der Regensburger Dom. Auch die Kaiserburg in Nürnberg und die Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg werden nicht mehr bestrahlt. In Bayreuth bleiben die Lichter sogar die ganze Nacht aus, etwa am Markgräflichen Opernhaus.

Dieses Jahr soll unter dem Motto «Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten.» zusätzlich gemeinsam gesungen werden. «Singen verbindet und ist zugleich eine kraftvolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen und unsere Forderung nach mehr Klimaschutz klar zu machen», teilt der WWF mit. Aufgerufen seien sowohl Chöre als auch Privatleute.

Die Aktion findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt. In Deutschland beteiligen sich mehrere Hundert Städte.