Andrew Scott verlor Nierenstein bei Preisverleihung

Diese Preisverleihung vergisst Schauspieler Andrew Scott wohl nicht so schnell: Er sei damals mit einem Rettungswagen abgeholt worden. «Ich habe einen Nierenstein verloren während der Screen Actors Guild Awards 2020», erzählte der 48-Jährige dem Branchenblatt «Variety» bei den diesjährigen SAG-Awards. Vor fünf Jahren war der Ire für seine Rolle des Priesters in «Fleabag» nominiert.

Heute erinnert sich der Schauspieler an das schmerzhafte Erlebnis: «Ich saß neben Phoebe Waller-Bridge, als Laura Dern gerade als beste Nebendarstellerin gewann.» Das Publikum sei aufgestanden, um der Schauspielerin zu applaudieren, als der Schmerz eingesetzt habe.

Schauspielerin bringt Scott Wasser

Als Dern ihre Dankesrede begonnen habe, «kroch ich aus dem Raum», so Scott. Und als die Rede vorbei war, «riss ich mir im Backstage den Smoking in Qualen vom Leib». Seine Schauspiel-Kollegin Waller-Bridge habe ihm Wasser gebracht, und schließlich sei ein Rettungswagen gekommen. Immerhin wusste der 48-Jährige nach eigenen Angaben, worum es sich handelte, weil er schon vorher Erfahrung mit Nierensteinen gemacht hatte.

Bei der diesjährigen Preisverleihung war Andrew Scott für seine Rolle in «Ripley» als «Bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder Miniserie» nominiert. In der Kategorie gewann Colin Farrell.