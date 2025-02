BAP-Sänger Wolfgang Niedecken: Ukraine nicht hängen lassen

Wolfgang Niedecken hat am dritten Jahrestag des russischen Angriffs zur entschlossenen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. «Wir dürfen die Ukraine jetzt nicht hängen lassen», sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Das gehört sich einfach nicht, das wäre gegen jeden politischen Anstand - und würde uns selbst auch sehr schlecht bekommen, denn dann macht Putin weiter.»

Gerade auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage hoffe er nach der Bundestagswahl auf eine schnelle Regierungsbildung. «Für ein langes Hickhack ist jetzt wirklich keine Zeit. Wir werden quasi von zwei Seiten in die Zange genommen, von Putin und von Trump.» Was der US-Präsident und sein Vize J. D. Vance gerade machten, sei ein Epochenbruch. «Deshalb muss jetzt schnell die europäische Verteidigung organisiert werden, wir können nichts mehr aufschieben», so der 73-Jährige.

Auf der nächsten Bundesregierung laste eine Riesenverantwortung, die bestehenden Probleme wirklich anzupacken - sonst drohe die AfD beim nächsten Mal noch größer zu werden, meint Niedecken. «Die Zuwanderungsfrage muss ordentlich geklärt werden, aber nicht inhuman.» Über all dem dürfe aber auch das immer drängender werdende Thema des Klimawandels nicht vergessen werden. Niedecken appellierte: «Alle vernünftigen Politiker müssen jetzt zusammenstehen.»