Für die Kinder - Ben Affleck arbeitet auch nine to five

Oscar-Preisträger Ben Affleck ist als Schauspieler, Regisseur und Produzent ein vielbeschäftigter Mann. Wegen der Familie arbeitet der Hollywood-Star deshalb zumindest in seiner eigenen Produktionsfirma klassisch nine to five - also nach geregelten Arbeitszeiten, wörtlich: von neun bis fünf. «Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ist simpel: Für mich ist es am wichtigsten, ein präsenter Vater zu sein», sagte der 52-Jährige dem Magazin «GQ».

Aus familiären Gründen will Affleck auch nicht ausschließlich als Regisseur arbeiten. «Weil es so einnehmend ist. Das Einzige, was ich an all den Filmen bedauere, bei denen ich Regie geführt habe, ist die Zeit, die ich dadurch nicht mit meinen Kindern verbringen konnte.» Er liebe es, Kunst zu schaffen, aber er sei deswegen für lange Zeit von seinen Kindern getrennt gewesen. «Es gibt Abschnitte in ihrem Leben, die ich verpasst habe, und das fühlt sich nicht gut an.»

Ben Affleck hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner drei Kinder. Sein neuer Actionfilm «The Accountant 2» soll am 24. April in deutschen Kinos erscheinen.