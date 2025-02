Selena Gomez und Partner kündigen gemeinsames Album an

US-Popstar Selena Gomez (32) und ihr Partner Benny Blanco (36) haben ein gemeinsames Album angekündigt. Das Werk mit dem Titel «I Said I Love You First» (auf Deutsch: «Ich habe als Erster "Ich liebe dich" gesagt») soll am 21. März erscheinen, wie Gomez auf Instagram bekannt gab.

Dazu teilte die Sängerin mehrere Fotos, darunter eines des Albumcovers, auf welchem sie und Blanco durch ein Schlüsselloch beobachtet auf einem Bett zu sehen sind. Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar veröffentlichte Gomez außerdem ein erstes Lied des Albums mit dem Titel «Scared of Loving You». Unter ihrem Post schrieb Blanco: «Ich liebe dich, Baby». Gomez' Anküdigung für das Album enthielt innerhalb weniger Stunden mehr als zwei Millionen Likes.

Die Sängerin und Schauspielerin («Emilia Pérez») hatte Ende 2023 ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten öffentlich gemacht. Vergangenen Dezember zeigte sie sich auf Instagram mit einem mutmaßlichen Verlobungsring. Sie und Blanco haben in der Vergangenheit gemeinsam an Musik gearbeitet, dies ist ihr erstes gemeinsames Album.