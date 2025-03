Erstes Ei bei Wanderfalken auf der Kaiserburg in Nürnberg

Das Wanderfalken-Weibchen auf der Nürnberger Kaiserburg hat in der diesjährigen Brutsaison ein erstes Ei gelegt. Wenn man sich an der Zahl der Eier der letzten Jahre orientiere, könne man in den kommenden Tagen noch drei weitere Eier erwarten, teilte die Regierung von Mittelfranken mit.

Das Ei wurde am Montagabend gelegt. Zwei Webcams, eine im Inneren des Nistplatzes und eine am Abfluggitter davor, ermöglichen rund um die Uhr Einblicke in das Falkenleben in Nürnberg.

Seit inzwischen gut fünfzehn Jahren läuft das sogenannte Projekt «Lebensraum Burg». Auf rund 65.000 Quadratmetern des Burggeländes leben über 2.000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Die Wanderfalken brüten seit 2013 auf dem rund 40 Meter hohen Sinwellturm der Kaiserburg.