So teuer wird die Maß Bier auf dem Stuttgarter Frühlingsfest

Die Besucherinnen und Besucher des Stuttgarter Frühlingsfestes müssen in diesem Jahr im Festzelt wieder etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Preis für die Maß Bier steigt nach Angaben der Veranstalter leicht an.

Einem Sprecher zufolge wird der Preis pro Liter Bier auf dem Wasen in diesem Jahr zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro liegen - und damit etwas höher als noch beim Frühlingsfest im letzten Jahr. Damals waren für die Maß Bier noch je nach Festzelt zwischen 13,60 Euro und 13,80 fällig gewesen. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.

Im Vergleich zum Cannstatter Volksfest im vergangenen Herbst können die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes je nach Festzelt aber sogar etwas günstiger davonkommen: Damals kostete die Maß sogar bis zu 14,70 Euro.

85. Auflage des Festes beginnt am 19. April

Ab dem 19. April steigt auf dem Cannstatter Wasen die 85. Auflage des Stuttgarter Frühlingsfestes. An 23 Tagen haben die Schausteller ihre Fahrgeschäfte, Buden und Imbisse geöffnet, in den Festzelten wird ausgeschenkt und aufgespielt. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 1,4 Millionen Gäste auf das Festgelände am Neckar.

Für Schlagzeilen hatte im vergangenen Jahr die Magen-Darm-Erkrankung zahlreicher Besucher gesorgt. Nach dem ersten Festwochenende hatten sich bei der Stadt Stuttgart mehr als 800 Menschen gemeldet, die nach dem Besuch eines Festzeltes unter Übelkeit, Durchfall und Erbrechen litten. Bei mehreren Erkrankten war das Norovirus nachgewiesen worden.