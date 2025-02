Spätestens ab Sonntag bestes Karnevalswetter

Wer am Wochenende Karneval feiern will, braucht eher keinen Regenschirm einzupacken. Gerade der Sonntag mit einigen Umzügen in den Karnevalsregionen dürfte ein sonniger Tag werden, sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Zunächst erwartet uns am Freitag allerdings kühles Schauerwetter, teils mit Graupel und etwas Neuschnee im Bergland, erklärte der Meteorologe. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei maximal 4 bis 9 Grad. Allerdings werde der Winter im Bergland nicht von langer Dauer sein. Ein Hochdruckgebiet sorgt bereits ab dem Wochenende für stabileres Wetter.

Sonne ab Sonntag

Am Samstag erwartet der DWD dann im östlichen Bergland und an den Alpen etwas Regen oder Schnee. Im Tagesverlauf lockert es allerdings auf und es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad.

Spätestens ab Sonntag stellt sich dann bestes Karnevalswetter ein: Zwar droht am Morgen noch dichter Nebel, insbesondere im Umfeld der Karnevalshochburg Köln, doch der verzieht sich rasch laut Herold und im Anschluss «kommt die Sonne heraus». Entlang des Rheins werde es dann oft sonnig werden, bei Höchstwerten um die 10 Grad in Köln oder Mainz. Regen sei nicht in Sicht. Im Norden würde es dagegen wolkiger und oft auch kälter werden: an der See und im höheren Bergland liegen die Höchstwerte um die 4 Grad.

Auch am Rosenmontag lockt die Sonne nach draußen

Wer bis nachts feiert, sollte zumindest eine Jacke einpacken. Bei bis zu minus 3 Grad in der Nacht zum Montag «müssen sich die Jacken warm anziehen», erklärte der Meteorologe.

Auch am Rosenmontag erwartet der DWD «schönstes Karnevalswetter» bei maximal 10 bis 12 Grad. Der Süden könne sich ohnehin in der nächsten Woche wieder auf frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad einstellen. Im Norden bestimmen bis mindestens Donnerstag dagegen dicke Wolken das Bild.