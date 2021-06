Rente, Mindestlohn, Verbot für Einwegplastik: Das ändert sich am 1. Juli 2021

Mehrere neue Gesetze und Änderungen treten am 1. Juli 2021 in Deutschland in Kraft. Das betrifft Renten, Mindestlohn, aber auch Einweg-Plastik. Der Überblick.

28.06.2021 | Stand: 11:38 Uhr

Am 1. Juli 2021 gibt es in Deutschland wieder einige Änderungen, neue Gesetze und andere Regelön, an die man sich gewöhnen muss. Betroffen von den Veränderungen im neuen Monat sind unter anderem Renten, der Mindestlohn, und Geschirr aus Einweg-Plastik. Hier der Überblick.

Mindestlohn in Deutschland steigt am 1. Juli 2021

Zum 1. Juli 2021 erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn ein weiteres Mal. Der Mindestlohn wird dann von derzeit 9,50 Euro auf 9,60 Euro pro Stunde angehoben. Auch Minijobber haben Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Die neue Mindestgrenze gilt sowohl für Minijobs im gewerblichen Bereich, als auch für Minijobs in Privathaushalten.

Rente steigt am 1. Juli - aber nur in Ostddeutschland

Rentner bekommen ab 1. Juli etwas mehr Rente - allerdings nur die in Ostddeutschland. Konkret erhöht sich der Rentenwert Ost zum 1. Juli 2021 von 33,23 Euro auf 33,47 Euro, das entspricht einer Steigerung um 0,72 Prozent, so die Deutsche Rentenversicherung. Für den Rentenwert West gibt es dieses Jahr keine Erhöhung: Der aktuelle Rentenwert von 34,19 Euro bleibt bestehen.

Grund dafür ist, dass sich die Rente vor allem an der Lohnentwicklung des vergangenen Jahres orientiert. "Da es hier aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 keinen Anstieg, sondern sogar ein leichtes Minus gegeben hat, können die Renten in diesem Jahr im Westen nicht angehoben werden", so die Rentenversicherung. Die Rentenerhöhung in den neuen Bundesländern wiederum ergebe sich aus der sogenannten Angleichungstreppe im Rahmen der Ost-West-Angleichung der Renten.

Viele Produkte aus Einwegplastik sind ab Juli verboten

Viele Einwegplastik-Produkte sind ab dem 3. Juli 2021 in der EU verboten. Dazu gehören etwa

Trinkhalme

Rührstäbchen

Luftballonstäbe

Einweg-Geschirr aus konventionellem Plastik und aus "Bioplastik"

To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor

Fast-Food-Verpackungen und Wegwerf-Essenbehälter aus Styropor

Wegwerfteller, -becher oder -besteck aus biobasierten oder biologisch abbaubaren Kunststoffen.

Lesen Sie auch

Grünen-Parteitag Grüne fordern im Wahlprogramm zwölf Euro Mindestlohn

Mit dem Verbot von Einweg-Plastik soll der Verpackungsmüll grundsätzlich reduziert werden, so die Bundesregierung.

EU-Impfpass wird eingeführt

Ab 1. Juli 2021 wird der digitale Corona-Impfnachweis offiziell EU-weit eingeführt und anerkannt. Der digitale Pass zeigt, dass man

gegen COVID-19 geimpft wurde

negativ auf Corona getestet wurde, oder

von Corona genesen ist.

Damit soll der digitale Impfpass das EU-weite Reisen ohne Einschränkungen erleichtern. Die digitale Version kann auf einem mobilen Gerät gespeichert werden. Man kann aber auch eine Papierfassung anfordern. Beide Versionen weisen einen QR-Code mit zentralen Informationen sowie eine digitale Unterschrift auf, um die Echtheit des Zertifikats zu bestätigen. Die Mitgliedstaaten haben sich auf ein gemeinsames Muster geeinigt, das sowohl elektronisch als auch auf Papier die Erkennung erleichtert.

Pfändungsfreibetrag steigt zum 1. Juli 2021

Wer seine Schulden nicht mehr zahlen kann, muss unter Umständen mit einer Pfändung rechnen,. Damit man trotzdem noch Geld fürs Leben hat, gibt es einen Pfändungsfreibetrag. Dieser Betrag, der nicht gepfändet werden darf, steigt von 1.179,99 Euro auf 1.252,64 Euro.

Neue Pflege-Zusatzversicherung in der Chemie und Pharma-Industrie

Mehr als eine halbe Million Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland haben ab Juli 2021 Anspruch auf eine brancheneigene Pflege-Zusatzversicherung. Die Arbeitgeber zahlen dabei Extra-Prämien für die Arbeitnehmer, um die Kosten im Fall späterer Pflegebedürftigkeit über die Leistungen der gesetzlichen Pflegekassen hinaus besser abzudecken. Das Modell war in der letzten Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft IG BCE und dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) Ende 2019 vereinbart worden. Es greift von Donnerstag (1. Juli) an nun in einer ersten Stufe.