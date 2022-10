Das Lindauer Theater will in der neuen Spielzeit auch das junge Publikum begeistern

Das Theater Lindau startet in die neue Spielzeit. Neben Theatervorführungen stehen auch Konzerte mit hochkarätigen Musikern auf dem Spielplan.

Von Yvonne Roither

05.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Rebecca Scheiner sitzt im Lindauer Stadttheater und strahlt. Sie freut sich darauf, dass sich der rote Vorhang endlich wieder öffnet. Wenn die neue Saison am 8. Oktober startet, erwacht das Theater zum Leben. Hinter dem Team des Stadttheaters liegen zwei turbulente Spielzeiten, die ganz anders als geplant verlaufen sind. Wegen Corona mussten immer wieder Aufführungen verschoben werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Spielzeit 2022/23, in die diese Veranstaltungen integriert werden mussten. „Der rote Faden lässt sich so noch nicht ganz herstellen“, sagt Scheiner kritisch. Zufrieden ist sie mit dem Programm trotzdem.

