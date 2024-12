Autofahrer steuert auf jungen Mofafahrer zu

Seiner schnellen Reaktion hat es ein 17-Jähriger wohl zu verdanken, dass er diesen Unfall mit nur leichten Verletzungen überlebt hat. Denn bei Geisenried war ein Autofahrer frontal auf den jungen Mofafahrer zugekommen.

So ist der Unfall in Geisenried laut Polizei abgelaufen

Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf hat ein 27-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Engratsried und Geisenried einen Hoflader überholt. Aufgrund der Dunkelheit übersah er dabei den im Gegenverkehr fahrenden Mofafahrer. Der 17-Jährige konnte geistesgegenwärtig noch etwas nach rechts ausweichen, aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mofafahrer wurde dabei nur leicht verletzt. An seinem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro, am Auto ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.