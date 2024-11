Baum gestreift und dann überschlagen: 19-Jähriger bei Bidingen verunglückt

Einen spektakulären Unfall hat ein Fahranfänger im Ostallgäu auf der Kreisstraße OAL 4 gebaut. Er hatte riesiges Glück und wurde nur leicht verletzt.

19-jähriger Autofahrer hat bei Unfall noch viel Glück

Am Freitagabend befuhr ein 19-jähriger mit seinem Wagen von Hörmanshofen in Richtung Bernbach (Gemeinde Bidingen). Kurz nach der Abzweigung zur Mooshütte geriet sein Fahrzeug in der S-Kurve ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Polizei war er zu schnell. Im Anschluss streifte das Auto einen Baum und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizisten stellte noch vor Ort den Führerschein des Fahrers sicher und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an.

Feuerwehren Bidingen und Bernbach müssen Erdreich abtragen

Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausliefen, musste die oberste Erdschicht von den Feuerwehren Bidingen und Bernbach abgetragen werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Flurschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.