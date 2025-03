Unfall in Marktoberdorf: Airbag verhindert Schlimmeres

Missachtung der Vorfahrt: Das nennt die Polizei als Grund für einen Unfall in Marktoberdorf. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Ein Airbag verhinderte Schlimmeres.

So ist der Unfall in Marktoberdorf passiert

Am Freitagmittag übersah laut Polizei eine 20-Jährige aus Marktoberdorf beim Abbiegen vom Micheletalweg in die Johann-Georg-Fendt-Straße den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Autofahrers. Die Unfallverursacherin kam relativ glimpflich davon, weil beim Zusammenstoß der Seitenairbag in ihrem Fahrzeug ausgelöst wurde. Die 20-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige im anderen Auto blieb unverletzt.

Damit muss die Unfallverursacherin nun rechnen

Es kam bei der Karambolage zu erheblichem Sachschaden. Ihn schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Der Unfallverursacherin droht nun ein Bußgeld.