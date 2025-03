Mit Auto gegen Laterne: 75-Jähriger muss in Lengenwang den Führerschein abgeben

Unfall gebaut - und umgehend den Führerschein abgegeben. So erging es am Mittwochabend einem Autofahrer in Lengenwang. Zeugen hatten der Polizeiinspektion Marktoberdorf den Unfall gemeldet. Auf der Hauptstraße war ein Autofahrer verunglückt. Der 75-jährige Fahrer war mit seinem Wagen frontal gegen Laterne am Straßenrand gekracht und hatte sich dabei leicht an den Händen verletzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die Polizei entzog ihm vorläufig die Fahrerlaubnis.

Diesen Schaden hat der betrunkene Autofahrer beim Unfall in Lengenwang angerichtet

Nach Behandlung durch die Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto hatte einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden, die Laterne wurde stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden rund 5000 Euro.