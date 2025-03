Die ABK-Radeltour findet zum 14. Mal statt: Das ist geplant

Kräftig in die Pedale treten heißt es wieder am Sonntag, 18. Mai. Dann findet wieder die ABK Allgäuer Radltour statt: Unter der Federführung der Aktienbrauerei Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Tour. Die rund 41 Kilometer lange Strecke für die Genuss-Radlerinnen und -Radler und die 87-km-Strecke für Rennradlerinnen und Rennradler führen in diesem Jahr rund um Pfronten.

Landrätin Maria Rita Zinnecker und ABK-Vertriebsleiter Gottfried Csauth. Foto: Foto: Landkreis Ostallgäu/Christian Greither

ABK Allgäuer Radltour 2025: Termin, Strecken, Anmeldung

Start ist um 9 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Pfronten (Eintreffen der Teilnehmenden ab 8 Uhr). Gegen 13 Uhr werden die Radlerinnen und Radler zurückerwartet, wo sie von der Aktienbrauerei Kaufbeuren mit erfrischenden Getränken und vom SV Pfronten-Weißbach mit regionalem Grillgut und vegetarischer Kost verpflegt werden. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.schlosspark.de/abk-radltour.