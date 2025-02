Neuer Entwicklungschef bei Fendt: „Marktoberdorf soll führende Rolle in Europa behalten“

Dr. Josef Mayer wird zum 1. April neuer Fendt-Geschäftsführer für den Bereich Forschung und Entwicklung. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Walter Wagner an, der nach über 36 Jahren bei Fendt Ende März in den Ruhestand geht.

Mayer arbeitet bereits seit dem Jahr 2014 für den Marktoberdorfer Landtechnikhersteller AGCO/Fendt. Zuletzt leitete er unter anderem die Getriebeentwicklung bei Fendt. Ein eindeutiges Ziel hat der designierte Geschäftsführer im Interview mit unserer Redaktion bereits definiert: Das Fendt-Stammwerk in Marktoberdorf soll auch in Zukunft eines der führenden Zentren der Traktorenentwicklung in Europa bleiben.

Marktoberdorf ist der größte Standort im Bereich Entwicklung

Der Standort Marktoberdorf ist mit etwa 750 Beschäftigten im Entwicklungsbereich der größte Standort dieser Art im US-Konzern AGCO, dem Mutterkonzern von Fendt. „Die Produkte, die aus dieser Entwicklung in den vergangenen Jahren hervorgingen, haben Maßstäbe gesetzt in der Industrie. Dies fortzuschreiben, ist mein klares Ziel“, sagt Mayer. Die Herausforderungen, die auf den Maschinenbauingenieur (Studium an der TU München) zukommen, sind durchaus herausfordernd, wie er selbst sagt.

Es gehe nicht nur um die Produktentwicklung, sondern auch um den Ausbau der Infrastruktur wie Gebäude oder Prüfstände. Eine der letzten größeren Investitionen war der Bau eines Bürogebäudes für etwa 130 Software-Entwickler. Das Budget für den Bereich Entwicklung beläuft sich dieses Jahr auf etwa 140 Millionen Euro, allein 130 Millionen davon sind für die Traktoren-Entwicklung eingeplant.

Dr. Josef Mayer wird zum 1. April neuer Fendt-Geschäftsführer für den Bereich Forschung und Entwicklung. Foto: AGCO/Fendt

Traktoren sollen weniger Kraftstoff verbrauchen

Mayer benennt drei Punkte, auf die es bei der Traktoren-Entwicklung in Zukunft besonders ankommt: Da ist zunächst das Thema Digitalisierung. Ein Beispiel: Daten gehen aus dem Büro auf den Schlepper, der Traktor führt auf dem Feld die Arbeitsaufträge aus und spielt Informationen wieder zurück ins Büro. Ein anderer Punkt ist die weitere Steigerung des Automatisierungsgrades. Gerät und Traktor sollen künftig noch enger zusammenarbeiten.

Eine Sämaschine sagt dem Traktor beispielsweise: Fahre langsamer, fahre schneller oder steigere die Arbeitstiefe. „Diese Kommunikation wird zunehmen und die Automatisierung steigt“, sagt Mayer. Der dritte Punkt betrifft die Themen Nachhaltigkeit und Effizienz. Fendt arbeite mit Nachdruck daran, Maschinen effizienter zu machen, den Einsatz von Schmierstoffen und den Kraftstoffverbrauch zu senken. „Das kommt einerseits der Umwelt zugute, hat aber ganz klar auch einen wirtschaftlichen Aspekt für unsere Kunden“, sagt Mayer.

Ein Blick in die Zukunft der Traktorentechnik

Bei einem Blick in die Zukunft sieht Mayer - bei aller Innovation - eines nicht: das Ende des Verbrennermotors. Auch in zehn Jahren werden die großen PS-starken Traktoren von einem solchen Motor angetrieben, prophezeit Mayer. Ein Umstieg auf einen Elektroantrieb sei in den hohen Leistungsklassen „schlicht und ergreifend nicht realistisch“.

Denn noch immer ist der begrenzende Faktor die Batteriegröße. Mayer macht es an einem Beispiel fest: Wollte man den größten Fendt-Schlepper, den 1000er Vario, elektrisch betreiben, benötigte man eine Batterie mit einem Gewicht von knapp 20 Tonnen. Allerdings werde der Anteil von batterieelektrisch betriebenen Traktoren steigen. „Wir werden diese Technologien in zehn Jahren parallel sehen“, sagt Mayer.

Der neue Geschäftsführer kommt aus der Landwirtschaft

In seiner neuen Funktion wird Mayer den gesamten Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie den Einkauf für Traktoren und Feldhäcksler leiten. Mayer wuchs im Landkreis Donau-Ries auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern auf. „Das hat die Begeisterung für Technik geweckt“, sagt er. Es ist das, worauf Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff anspielt, wenn er sagt: „Josef Mayer verfügt über landwirtschaftliche Expertise.“