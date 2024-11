Optimistisch trotz Marktflaute: Fendt gibt sich zuversichtlich beim Thema Investitionen

Ungeachtet der schwierigen Marktsituation ist die Unternehmensspitze bei Fendt zuversichtlich mit Blick auf weitere Investitionen in das Stammwerk Marktoberdorf. „Wir müssen perspektivisch darauf vorbereitet sein, wenn die nächste Welle kommt und wir 24.000 Traktoren produzieren werden“, sagte Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff im Interview mit der AZ. Und obgleich der US-Mutterkonzern AGCO dieses Jahr auch deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste, gibt sich Gröblinghoff „positiv gestimmt, was die Investitionen anbelangt“. Es sei gerade auch in herausfordernden Zeiten wichtig, Geld in die Hand zu nehmen. Denn Gröblinghoff ist überzeugt: „Investitionen von heute sind die Gewinne von morgen.“ Allein in den vergangenen beiden Jahren investierte AGCO 134 Millionen Euro in das Werk Marktoberdorf.

