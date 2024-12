Gleich drei Konzerte: Hier ist der Carl Orff-Chor am vierten Adventswochenende zu hören

Der Carl Orff-Chor Marktoberdorf hat konzertreiche Tage vor sich. Zusammen mit dem Vokalensemble Animato tritt er gleich mehrmals in der Region auf.

Zum »Weihnachtlichen Konzert« in der Abteikirche des Klosters Oberschönenfeld lädt am Freitag des vierten Adventswochenendes, 20. Dezember, der Carl Orff-Chor Marktoberdorf mit dem Vokalensemble Animato und Susanne Holm am Akkordeon. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Weihnachtskonzert in Oberschönenfeld

Die 45 Sängerinnen und Sänger des Carl Orff-Chores haben sich durch zahlreiche Konzerte in ihrer Heimatregion und darüber hinaus einen ausgezeichneten Ruf ersungen. Ihr Chorleiter, Stefan Wolitz, ist unter anderem als Künstlerischer Leiter des Schwäbischen Oratorienchores bekannt, mit welchem er immer wieder bekannte und unbekannte oratorische Werke in Augsburg zur Aufführung bringt. Das Vokalensemble Animato gründete sich im Jahr 2004 aus Mitgliedern des Carl Orff-Chores, hat sich aber längst zu einem eigenständigen Klangkörper entwickelt, dessen Repertoire einen Bogen von alter Musik bis zu zeitgenössischer Musik spannt. Seinem Namen – übersetzt „beseelt“ – bleibt das Ensemble dabei immer treu. Den instrumentalen Part gestaltet Susanne Holm am Akkordeon. Die Instrumentalistin nahm schon als Schülerin mehrfach erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und studierte an der Musikhochschule in Weimar Akkordeon und Cello. Nach einem angeschlossenen Lehramtsstudium für Musik an der Musikhochschule in München ist sie seit 2007 am Gymnasium Marktoberdorf als Musiklehrerin tätig.

Im »Weihnachtlichen Konzert« werden neben Werken von Reger, Bruckner und Mendelssohn auch modernere Klänge, u.a. Kompositionen von den Pentatonix, zu hören sein. Nicht fehlen dürfen daneben Weihnachtslieder, teils in alpenländischer Vertonung, teils auch in modernerem neuen Gewand. Das Konzert findet am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Über Spenden zur Deckung der Unkosten freuen sich alle Beteiligten.

Carl Orff-Chor singt in Altenstadt

Wer an diesem Termin keine Zeit hat, hat auch die kommenden Tage die Möglichkeit, den Carl Orff-Chor zu hören. Am Samstag, 21. Dezember, tritt der Chor um 16.30 Uhr in der Basilika St. Michael in Altenstadt auf - zusammen mit Daniel Noske an der Trompete, Birgit Brücklmayr an der Orgel und dem Vokalensemble Animato. Auch hier ist der Eintritt frei.

Am Sonntag, 22. Dezember, ist die gleiche Konstellation nochmals beim traditionellen Weihnachtskonzert der Lions in der St. Martinskirche Marktoberdorf zu hören. Beginn ist um 16 Uhr. Tickets gibt es in den Buchhandlungen Eselsohr und Osiander in Marktoberdorf, bei Foto Hotter, im Musikhaus Frei und in der Schlossapotheke Fumian. (pm, gst)