Hier informiert die Bürgerstiftung Biessenhofen über Pfarrhof-Projekt

Die Bürgerstiftung Biessenhofen stellt erneut ihr Projekt „Café 1734“ der Öffentlichkeit vor. Die Bürgerstiftung möchte den alten Pfarrhof in Ebenhofen kaufen und dort ein Bürgercafé einrichten. „Café 1734“ soll es heißen und Leben in den Ortskern bringen. Für die Finanzierung des Ganzen sucht die Stiftung nun Unterstützer. Sie plant, zur Umsetzung ihres Projekts eine Unternehmergesellschaft zu gründen. Es handelt sich dabei um eine Unterform der GmbH. Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen wollen, können sich mit Anteilscheinen ab 500 Euro in die UG einkaufen.

Infoveranstaltungen in Altdorf, Biessenhofen und Ebenhofen

Erste Infoveranstaltung in Ebenhofen und Biessenhofen sind bereits auf großes Interesse gestoßen. Weitere Termine finden nun am Samstag, 11. Januar, im Pfarrheim in Altdorf (Mühlenstraße 6), am Samstag, 18. Januar, im Pfarrheim in Biessenhofen (Kirchenstraße) und am Samstag, 25. Januar, im Pfarrstadel in Ebenhofen (Schwabenstraße 16a) statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Die beiden Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Johann Leonhart und Reiner Rohde, informieren dort über den aktuellen Projektstand, die Finanzierung und vieles mehr.