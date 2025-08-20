Icon Menü
Allgäuer DJane Sina Klaizer legte in ganz Deutschland auf – bis sie einen anderen Weg einschlug

DJane aus Leidenschaft

Diese Ostallgäuer DJane legte in ganz Deutschland auf – und war mit Robin Schulz auf Ibiza

DJane Sina Klaizer kam viel herum, sie spielte in Clubs und auf Festivals. Ihr standen viele Türen offen – doch sie entschied sich für einen anderen Weg.
Von Felicia Straßer
    DJane Sina Klaizer alias Sina Moll macht seit Jahren das, was ihr am meisten Spaß macht: auflegen.
    DJane Sina Klaizer alias Sina Moll macht seit Jahren das, was ihr am meisten Spaß macht: auflegen. Foto: Freudentränen Fotografie

    Beats, die aus den Lautsprechern dröhnen, Menschen, die tanzen und ihre Hände in die Luft werfen und vor sich zahlreiche Knöpfe und Schiebe- und Drehregler: Die Marktoberdorfer DJane Sina Klaizer kennt diese Szenen. Seit 14 Jahren steht sie auf der Bühne. In ganz Deutschland hat Sina Moll, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, schon aufgelegt – auf Festivals und in Clubs. Mit Robin Schulz war sie schon auf Ibiza. Mittlerweile spielt sie aber hauptsächlich auf Hochzeiten und Firmenfeiern. Eine bewusste Entscheidung, wie die 34-Jährige sagt.

