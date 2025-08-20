Diese Ostallgäuer DJane legte in ganz Deutschland auf – und war mit Robin Schulz auf Ibiza

Beats, die aus den Lautsprechern dröhnen, Menschen, die tanzen und ihre Hände in die Luft werfen und vor sich zahlreiche Knöpfe und Schiebe- und Drehregler: Die Marktoberdorfer DJane Sina Klaizer kennt diese Szenen. Seit 14 Jahren steht sie auf der Bühne. In ganz Deutschland hat Sina Moll, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, schon aufgelegt – auf Festivals und in Clubs. Mit Robin Schulz war sie schon auf Ibiza. Mittlerweile spielt sie aber hauptsächlich auf Hochzeiten und Firmenfeiern. Eine bewusste Entscheidung, wie die 34-Jährige sagt.
DJane aus Leidenschaft
