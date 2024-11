Seltene Aufnahmen zeigen: So sah es in Marktoberdorf vor über 100 Jahren aus

An der Ladentür von Foto Hotter hängt bereits ein großes Schild, das verkündet: Der „Alt-Oberdorfer Kalender“ steht wieder zum Verkauf. Wie jedes Jahr hat Peter Herbst, Inhaber von Foto Hotter, Bilder aus den vergangenen Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten, zusammengestellt. „Der Bogen spannt sich von 1800 bis in die 1960er-Jahre“, sagt Herbst. Es ist das 15. Mal, dass das Fotohaus den historischen Kalender veröffentlicht, der in vielen Haushalten einen festen Platz hat. Herbst hat bereits eine Liste mit Vorbestellungen. „Viele freuen sich darauf, an Weihnachten zusammenzusitzen und zu rätseln, wo die Fotos damals aufgenommen wurden.“

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Herbst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis