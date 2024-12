Augsburger Domsingknaben kommen nach Obergünzburg: „Wollen Feuerwerk entzünden“

Vor fünf Jahren - fast auf den Tag genau - gab Stefan Steinemann sein erstes Konzert. Wobei: Konzerte hatte Steinemann zuvor schon viele gegeben. Am 15. Dezember 2019 jedoch gab Stefan Steinemann sein erstes Konzert als Leiter der Augsburger Domsingknaben. Zu hören waren damals alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. „Das Werk wird für mich daher immer etwas ganz Besonderes sein“, sagt Steinemann heute. Wie oft er es schon aufgeführt hat, kann er gar nicht sagen. Doch in einer Sache ist sich Steinemann sicher: „Auch wenn ich die Partitur zum wiederholten Mal aus dem Schrank ziehe, möchte ich sie immer wieder neu entdecken.“ Kein Abspulen. Keine Routinen. Stattdessen jugendlicher Elan und Singfreude. Diesen Anspruch hat Steinemann auch für das Konzert am Sonntag, 22. Dezember, in Obergünzburg. An diesem Tag kommen die Domsingknaben nämlich erstmals mit dem berühmten Weihnachtsoratorium ins Allgäu.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Steinemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Domsingknaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis