Die Weihnachtsmärkte in Berlin und Magdeburg, die Gewerkschaftsdemonstration in München: drei Orte, an denen Menschen Anschläge mit Fahrzeugen verübt, andere Menschen schwer verletzt und sogar getötet haben. Das hat nun auch für Marktoberdorf Folgen.

Andreas Filke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Magdeburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis