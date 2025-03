Überhöhte Geschwindigkeit: Autofahrer kollidiert bei Ruderatshofen mit Gegenverkehr

Am Donnerstagmittag ist ein Autofahrer auf der Kreisstraße OAL 7 bei Ruderatshofen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto auf der neuen Umgehungsstraße unterwegs. In einer Kurve verlor der Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 10.500 Euro. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher ein.

Dirk Ambrosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ruderatshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis