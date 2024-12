Autohaus in Stötten verkleinert den Betrieb - Das ist der Grund

Aus persönlichen Gründen, aber auch wegen des aktuellen Fachkräftemangels, haben Erwin und Markus Hindelang angekündigt, dass sie ihr Autohaus in Stötten verkleinern und die Service-Partnerschaft mit VW und Skoda bis zum Jahresende beenden werden.

Im März 1985 hat Erwin Hindelang seinen Betrieb in Stötten als freie Werkstatt eröffnet. Ab 1991 bis 2007 übernahm er dann die Service-Partnerschaft für die Automarken VW und Audi, und sein Autohaus war anschließend - und bis heute - Vertragswerkstätte für VW und Skoda. Der Betrieb wurde 1997 durch eine Tankstelle erweitert. Zudem entstand 2014 noch eine neue Werkstatthalle. So hatte das Autohaus zur Spitzenzeit 25 Mitarbeiter.

Autohaus Stötten am Auerberg: Mehrere Schicksalsschläge treffen die Betreiber

Doch dann starb die Ehefrau von Erwin Hindelang 2020 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Danach bereitete der Seniorchef die Übergabe seines Betriebs für den 1. März 2023 an Sohn Markus vor, um selbst in den Ruhestand zu gehen. Doch erneut griff das Schicksal ein. Am 9. März 2023 hatte Markus Hindelang einen schweren Schlaganfall. Aufgrund dieses Ereignisses, doch vor allem auch wegen der aktuellen Personalnot, haben sich die beiden nun entschlossen, kürzerzutreten und den Betrieb zu verkleinern.

In einem sehr persönlichen Brief informierten sie ihre Kunden davon, und dass sie die Service-Partnerschaft mit VW und Skoda zum Jahresende gekündigt haben. Ihren Betrieb werden sie ab März 2025 – ohne weitere Mitarbeiter – auf kleinere Reparaturen reduzieren. Damit geht für Erwin Hindelang eine 52-jährige VW-Ära, in Stötten eine 33-jährige zu Ende. Beide Hindelangs danken ihren Kunden, die dem Autohaus jahrzehntelang die Treue gehalten haben.

Stötten am Auerberg: Autohaus kündigt Service-Partnerschaft mit VW und Skoda

Für die Kunden heißt dies, dass ab dem 1. März 2025 im Autohaus Hindelang nur noch vereinzelte kleine Reparaturen nach Terminabsprache während der neuen Öffnungszeiten in einer Viertagewoche erledigt werden. Es werden kleinere Blechschäden, das Instandsetzen von Hagelschäden, das Ausdrücken von Dellen, Lackierarbeiten und Fahrzeugaufbereitungen ausgeführt. Bei der Abwicklung größerer Unfallschäden stehen die Hindelangs, wie sie betonen, „aber gerne zur Seite“.

Sowohl die Tankstelle als auch die Autowaschanlage werden der Öffentlichkeit auch weiterhin während der neuen Öffnungszeiten (die dann auch auf der Internetseite des Autohauses stehen werden) zur Verfügung stehen. Auch der Fahrzeugverkauf wird persönlich weitergeführt. Neuwagen- und EU-Wagenbestellungen sind laut den Hindelangs ebenfalls weiterhin möglich.