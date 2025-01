Autofahrerin fährt in Ebenhofen trotz roter Ampel in Bahnübergang ein - mit Folgen

Am Dienstagabend hat eine 59-jährige Autofahrerin die rote Ampel am Bahnübergang in Ebenhofen bei Ruderatshofen (Kreis Ostallgäu) ignoriert. Laut Polizei fuhr die Frau über den Bahnübergang, als sich bereits die Schranke schloss.

In Bahnübergang Ebenhofen eingefahren: Folgen für Autofahrerin

Dadurch verhakte sich die Schranke im Dachträger des Fahrzeugs und durchschlug die Heckscheibe. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Schranke wurde nicht beschädigt und war weiterhin funktionsfähig.

Die Autofahrerin blockierte den Bahnübergang nicht. Zudem bestand keine Gefahr für den Zug, da dieser noch am Bahnsteig in Ebenhofen stand und der Lokführer den Bahnübergang im Blick hatte. Die Autofahrerin erhält nun ein Bußgeld.

