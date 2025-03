Allgäuer Bauernkrieg: Erster Gewaltausbruch fand in Oberdorf statt

Vor 500 Jahren legten im Bauernkrieg 50 Delegierte der drei Bauernhaufen in Memmingen ihre Forderungen in zwölf Artikeln schriftlich nieder. Aus diesem Anlass sprach Herbert Eigler auf Einladung des Heimatvereins zum Bauernkrieg in und um Marktoberdorf im evangelischen Gemeindezentrum. Das Interesse war so groß, dass alle Trennwände im Gebäude beiseitegeschoben werden mussten. Die Zuhörer saßen nicht nur in den drei Räumen, sondern auch im Foyer.

