Bertoldshofener Band Phoenexx bringt ihre erste Single raus

Eine ganz besondere musikalische Premiere steht in Bertoldshofen an: Die Schottenrocker Phoenexx veröffentlichen am Samstag, 23. November, ihre erste Single „Der Wirt hat wieder zu“ auf den üblichen Streaming-Plattformen. Parallel dazu erscheint ein Musikvideo auf YouTube. „Das wird ein Highlight“, kündigt die Band an, die einiges an Bühnenerfahrung aufweisen kann.

Bertoldshofener Schottenrocker: Das sind die Bandmitglieder von Phoenexx

Phoenexx: Das sind Marko Osterried, Georg Erhart, Jan Biedermann, Sebastian Huber, Martin Böck und Christian Hetze. Kurzum: sechs Vollblutmusiker aus dem Raum Marktoberdorf. Die Band entstand um das Trio Marko, Georg und Sebastian, die schon vor 20 Jahren mit zwei Pipes und einer großen Trommel die Mittelaltermärkte und Geburtstagsfeiern der Umgebung unsicher machten. Jedes Bandmitglied bringt mindestens 15 Jahre musikalische Erfahrung mit sich. „Durch diese langjährige Erfahrung wissen wir, wie man das Publikum begeistert“, zeigen sich die Musiker überzeugt.

Von Mittelalterrock bis Folks: Allgäuer Band zeigt vielseitiges Genre

Die Band spielt eine Mischung aus Celticrock, Folkrock und Mittelalterrock sowie modernem Pop auf ihre ganz eigene Art und Weise. „Wir machen einfach unser eigenes Genre daraus, nämlich den Scotsrock.“ Das Ziel der Band ist es, sich in immer beliebter werdenden Genres wie Celtic, Folk und Mittelalterrock zu etablieren und zu zeigen, dass eine Allgäuer Band mit den ganzen norddeutschen Größen mithalten kann.

Single handelt von dem Wirtshaussterben

Mit dem Song „Der Wirt hat wieder zu“ nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit auf ein Abenteuer voller Spannung, Humor und Freundschaft. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von sechs Freunden, die nach einem langen Tag unbedingt in ihre Lieblingskneipe wollen – doch der Wirt hat mal wieder geschlossen! Also muss jemand aus der Gruppe losziehen und Nachschub besorgen, damit die Nacht gerettet wird. Die Single thematisiert das Wirtshaussterben, das die Gruppe auch in ihrer eigenen Region erlebt.

Kommende öffentliche Auftritte: 15. März 20.25 im Irish Pub Bad Wörishofen und 22. März zum St. Partrick‘s Day in Bad Bayersoien.