„So viel mehr als nur Kühe streicheln“: Warum dieser 20-jährige Ostallgäuer Landwirt werden will

Bürokratiemonster, Fachkräftemangel, Milchpreise: Wenn über das Thema Landwirtschaft berichtet wird, stehen meistens die Probleme im Fokus, mit denen sich Bauern konfrontiert sehen. Vielen mögen auch noch die Bauern-Proteste präsent sein. Gut ein Jahr ist es her, dass die Landwirte gegen die Sparpläne der Ampelregierung auf die Straße gingen. Gummistiefel baumelten an Ortsschildern, Traktoren-Kolonnen rollten über die Ostallgäuer Straßen und Bulldogs mit Protest-Plakaten waren kein seltener Anblick. „Alles schlecht?“, könnte man fragen. Nein. Es gibt auch gute Nachrichten. An diesem Nachmittag in Form von 52 jungen Menschen, die sich bewusst für eine Ausbildung in der Landwirtschaft entschieden haben. Sie haben am Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend in den Sparten Land- und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft, Tierwirtschaft und Weinbau ihr Können unter Beweis gestellt.

Stefanie Gronostay

Landwirtschaft

Bernbeuren