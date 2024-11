Darauf können sich die Weihnachtsmarkt-Besucher in Lengenwang freuen

Vorfreude ist die schönste Freude: „Es ist eine traumhafte Veranstaltung“, schwärmt Regina Franz aus Lengenwang von der Bethlehemer Dorfweihnacht in ihrem Ort. Bereits zum zwölften Mal lädt die Gemeinde Lengenwang als Träger am zweiten Adventswochenende (6. bis 8. Dezember) auf das Gelände rund um das Pfarrheim ein.

Ein Ehepaar setzt sein ganzes Herzblut in die Bethlehemer Dorfweihnacht

„Das Dutzend ist voll“, eine Erfolgsgeschichte, die ohne das Ehepaar Hollick aus Lengenwang wohl nie zustande gekommen wäre. 2011 initiierten die Eheleute den ersten Weihnachtsmarkt und haben seither als Hauptorganisatoren den Flair des Marktes ganz ohne Kitsch und Blinklichter weit über die Landkreisgrenzen hinaus geprägt. Seit diesem Jahr unterstützt Gemeinderatsmitglied Regina Franz die beiden bei der Organisation.

Die teilnehmenden Vereine können sich, beispielsweise bei Fragen und Unklarheiten, entweder an die Gemeinde oder direkt an Regina Franz wenden. „Alles, was nur ansatzweise irgendetwas mit Aufbau, Gestaltung, Flair und Unterhaltung zu tun hat, machen weiterhin Monika und Arnold Hollick. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt dieser Bethlehemer Dorfweihnacht. Seit ich da jetzt mehr Einblick habe, sehe ich, was für ein unvorstellbarer Zeitaufwand das ist und mit wie viel Liebe sich die beiden da hineinhängen – Wahnsinn“, ist Regina Franz begeistert. Wie sie sagt, ist sie nun gerne ein kleiner Teil davon.

Wann in jedem Jahr die Vorbereitungen beginnen

Eigentlich dreht sich das ganze Jahr über alles für Monika und Arnold um die Bethlehemer Dorfweihnacht. Ab August beginnt die heiße Phase. In unzähligen Stunden lassen sie detailgetreue, oft einzigartige Dekorationen entstehen. 2022 wurde die Lengenwanger Pfarrkirche etwa auf einer mannshohen Holzplatte mit zahllosen Holzstückchen nachgebaut. Heuer war das Projekt noch aufwendiger. Als Ergänzung zur Kirche gibt es heuer einen beleuchteten Kapellenweg.

Die rund 30 Händler und Vereine auf dem Gelände sind praktisch gleichgeblieben. Kulinarisch haben sich die vegetarischen Schupfnudeln der neu hinzugekommenen Pferdefreunde Lengenwang bewährt. Die Feuerwehr bietet heuer anstatt Pizza Pizzasemmeln und Raclettebrot an, um die große Nachfrage noch schneller bewerkstelligen zu können. Beim Handwerkermarkt im Pfarrheim zeigen Weidenflechterin, Weberin und Waldwichtel-Bastlerin wieder ihr Handwerk. Zwei Stände wurden dabei durch drei neue ersetzt.

Eine schier unglaubliche Zahl an Bäumen und Christbaumkugel zieren die Dorfweihnacht

Genau zwei Wochen vor dem Weihnachtsmarkt werden nun die Buden hauptsächlich von den Gemeindemitarbeitern aufgestellt. Eine Woche später kommen viele Helfer der verschiedenen teilnehmenden Vereine hinzu, der Patenschaftskompanie 4/230 aus Füssen, aber auch viele Freiwillige, die einfach mithelfen möchten. Gemeinsam verleihen sie dem Platz vor dem Pfarrheim ein adventliches Ambiente. Im vergangenen Jahr wurden dabei 275 Christbäume dekorativ aufgebaut. Der Feinschliff folgt in den letzten Tagen. Dann kommen die rund 600 roten Christbaumkugeln und die zahlreichen Dekorationen wieder an ihren Platz.

Die Aufführungen wie die der Grundschulkinder, des Musikvereins Lengenwang oder der Singgruppe Andiamo runden das Gesamtpaket am zweiten Adventswochenende ab. „Traditionell läuft im Hintergrund immer Stubenmusik – das ist für mich Weihnachten“, betont Monika Hollick und freut sich trotz mega Stress auf die 12. Ausgabe der Bethlehemer Dorfweihnacht.

