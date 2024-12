Einzigartige Dorfweihnacht in Bethlehem - mit besonderem Debüt

„Da startet einer der kleinsten, aber auch bekanntesten Christkindlmärkte. Die Dorfweihnacht in Bethlehem. Das ist ein Ortsteil von Lengenwang im Landkreis Ostallgäu.“ So kündigte der Radiosender Bayern 1 am Freitag die 12. Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang an. Denn alle Jahre wieder am zweiten Adventswochenende verwandeln sich der Vorplatz des Lengenwanger Pfarrheims und das Pfarrheim selbst in einen weihnachtlichen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus.

