Die Ersten standen mitten in der Nacht für Karten an: Bierabende garantieren wieder eine grandiose Show

Die wenigsten Spaziergänger an diesem Sonntagnachmittag ahnen, was hinter den Fenstern des Hirschsaals in Obergünzburg stattfindet. Dieser ist leer geräumt bis auf eine Tischreihe in der Nähe der Bühne. Überall im Saal wuselt es. Aufgeregte, junge Talente treffen auf „Profis“, die schon teilweise viele Jahrzehnte dabei sind. Es ist Casting für das Großereignis, das alle zwei Jahre im Fasching für eine grandiose Stimmung in Obergünzburg sorgen soll. In wenigen Wochen stehen die Bierabende bevor.

Ein buntes Showprogramm und rockiger Sound

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Showprogramm aus Solisten, Gruppen und natürlich dem Blasorchester (BLO), das in unterschiedlichen Besetzungen das musikalische Rahmenprogramm bietet. Zunächst eröffnen die Pfuzger mit ihrer Musik jeden der sechs Abende, bevor rockiger Sound durch das BLO die Besucher so richtig einstimmen will. Beim Einakter des Kolpingtheaters und den Marktgeschichten aus den vergangenen beiden Jahren bleibt garantiert kein Auge trocken.

Man darf gespannt sein, welche Obergünzburger Originale es wieder auf Bühne schaffen. Nur so viel sei bereits verraten, dass ein Handwerker von einem nicht unbekannten Wesen Besuch bekommt und mit diesem so seine wahre Freude hat. Ein Feuerwerk aus Musik, Tanz, Sologesang, Sketchen und Akrobatik schließt sich mit der Schlussshow an.

Die Vorbereitungen für die Bierabende laufen seit Monaten

Seit vielen Monaten laufen die Vorbereitungen dafür. Tänze werden eingeübt, an der einen oder anderen Formulierung noch gefeilt, die passende Musik herausgesucht. Das alles trifft an diesem Sonntagnachmittag im Hirschsaal zusammen. Wolfgang Haggenmiller, der seit vielen Jahren die Regie der Bierabende innehat, scheint mehrmals vorhanden zu sein. Man sieht ihn mitten im Saal, wenige Augenblicke später auf der Bühne und kurz darauf im Gespräch mit der Technik. Er hat offensichtlich alles gut im Griff. Und an seiner Seite ein eingespieltes Team von über 120 Mitwirkenden der Bierabendfamilie.

2100 Karten schon fast alle weg

Deren Mitglieder kommen von Kolping, dem Blasorchester, der JJ-Tanzschule und weiteren Obergünzburgerinnen und Obergünzburgern. Dass die Besucher sich schon darauf freuen, konnte man dann wenige Tage später beim Kartenvorverkauf vor und im Modehaus Tschaffon sehen. Mitten in der Nacht machten sich die Ersten auf, um sich die besten Plätze zu sichern. Nach dem Casting und den ersten Eindrücken kann man getrost davon ausgehen, dass sie nicht enttäuscht werden und der Bierabend 2025 spektakulär sein wird. Von den 2100 Karten sind nur noch wenige im Modehaus Tschaffon erhältlich.