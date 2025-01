Defektes Stromkabel verursacht Brand eines Strommasts bei Leuterschach

Am Donnerstagnachmittag hat ein Strommast auf einem Feld bei Leuterschach / Schwenden nahe Marktoberdorf im Ostallgäu gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, gab es wohl einen Defekt an der Halterung eines Stromkabels. Dadurch brach das Kabel heraus und setzte durch den Kontakt mit dem Holzmast diesen in Brand.

Brand bei Leuterschach: Strommast droht umzufallen

Die Freiwillige Feuerwehr Leuterschach löschte den Brand und sicherte den Strommast anschließend zusammen mit dem Stromversorger ab. Aufgrund des starken Windes drohte der Mast umzufallen. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

