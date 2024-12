„Café 1734“ in Biessenhofen: Sind die Bürger mit an Bord?

Die Bürgerstiftung Biessenhofen hat ein besonderes Projekt in den Startlöchern stehen: Sie möchte den alten Pfarrhof in Ebenhofen kaufen und dort ein Café einrichten, das „Café 1734“ (wir berichteten). Die beiden Vorsitzenden der Stiftung, Johann Leonhart und Reiner Rohde haben nun erstmals ihre Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleich zwei Informationsveranstaltungen fanden in Ebenhofen statt - und stießen auf großes Interesse, wie die beiden berichten. Über 130 Besucherinnen und Besucher kamen in den Pfarrstadel in Ebenhofen. Die Bürgerstiftung spricht von einem „großartigen Erfolg“. Denn nur zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern könne das „Café 1734“ gelingen.

