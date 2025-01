Festival und Mitsingprojekte: Das steht bei der Bayerischen Musikakademie 2025 auf dem Programm

Die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf hat unter dem Motto „Bunt - Vielfältig - Klangvoll“ das neue Jahresprogramm für 2025 veröffentlicht. 154 Kurse, 30 Konzerte, spannende Wettbewerbe, Festivals, Fachtagungen und – ganz neu – auch Mitsingprojekte für alle prägen das Akademiejahr. Immerhin haben die Musikräte des Landes die Stimme zum Instrument des Jahres gekürt. Und das wird auch in der Musikakademie gelebt, wie sich beim Blick auf das Programm zeigt.

Musikakademie Marktoberdorf nimmt Nachwuchs in den Fokus

2024 war für die Musikakademie ein besonderes Jahr. Sie feierte ihr 40-jähriges Bestehen. „Auch das Jahr 2025 wird vielseitig und interessant“, sagt Bernhard van Almsick, der Künstlerische Leiter der Musikakademie. Einen vielversprechenden Start legte bereits der Jazz-Nachwuchs hin. Die Jazz Junior, Youngsters und Vocals läuteten das Jahr mit ihrem Arbeitstreffen ein. Es wurde zusammen musiziert, gesungen und „geswingt“. Der Nachwuchs wird auch im restlichen Jahresprogramm in den Blick genommen.

„Am 5. Juli laden wir ein zur Fachtagung Kinderchor. Hier wollen wir uns austauschen, vernetzen und vor allem gegenseitig motivieren, um Kinderchöre zu stärken und deren Neugründung zu fördern“, kündigt van Almsick an. Apropos Chöre: Ein besonderes Highlight ist der neue Chorleitungskurs. Ob gemischte Chöre, Kinderchöre oder erstmals Popchöre – die Ausbildungsabschnitte bieten Raum für gezielte Entwicklung und wertvolle Synergien, schreibt die Musikakademie. Wer selbst mitsingen und -klingen will, ist bei den Mitsingprojekten richtig. Sie finden jeweils im April, Juli, November und Dezember statt und bedienen unterschiedliche Themen. Am Mittwoch, 9. April, etwa steht „Von Lust, Liebe und Leiden“ auf dem Programm. Mit dem Ringstreet-Trio München und Selah Okul, dem Integrationsbeauftragten der Stadt Marktoberdorf, werden deutsche und türkische Volkslieder gesungen. Mit „Tu scendi dalle Stelle“ steht am 10. Dezember ein Projekt an, das in Verbindung mit der Städtepartnerschaft Forza d’Agro ins Leben gerufen wurde. Es erklingen deutsche und italienische Weihnachtslieder.

Festival Klangsinn findet in Marktoberdorf statt

International wird es auch beim Festival „Klangsinn“ von 23. bis 25. Mai in der Akademie. Über drei Tage hinweg präsentiert das Festival ein Programm, das die Beziehung deutscher Musiker und Komponisten in und zu St. Petersburg in den Blick nimmt. Die Akademie kündigt Konzerte, eine Ausstellung, eine Buchpräsentation und eine Kinder-Matinée an.

„So verspricht auch das 41. Jahr der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf klangvoll zu werden“, sagt van Almsick.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.modakademie.de unter dem Reiter „Jahresprogramm 2025“