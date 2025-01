Ausgelassene Stimmung prägt den WTF-Ball in Obergünzburg

Den richtigen Riecher haben die Verantwortlichen des Orga-Teams von Wasserwacht, TSV und Feuerwehr im vergangenen Jahr bewiesen, als sie sich dazu entschlossen, auch 2025 einen WTF-Ball in Obergünzburg zu organisieren. Ausverkauft hieß es schon nach eineinhalb Stunden, und wer erst mal drin war, wurde nicht enttäuscht. Viel Fantasie zeigten die Besucherinnen und Besucher mit der Wahl ihrer Verkleidung. Ein Scheich aus dem Orient war genauso vertreten wie eine Gruppe Zauberer aus dem Märchenwald.

Showtanz und Guggamusik beigeistern das Publikum

Für ausgelassene Stimmung sorgten gleich zu Beginn die Partyböcke. Ob Klassiker aus den Achtzigern oder Partysound – man konnte einfach nicht anders, als im Takt mitzuwippen. Danach folgte die Showtanzgruppe der Engetrieder Garde mit ihrem Auftritt in Schwarz-Weiß. Atemberaubend schnell wechselten sie während des Tanzes ihre Kostüme. Eben noch alle in Schwarz gekleidet, waren sie Sekunden später in Weiß zu sehen. Um kurz vor Mitternacht erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, als die 53 Männer der Hausemer Guggamusik einzogen. Sie brachten mit ihrem Sound den Saal zum Kochen.

Icon Vergrößern Viel Fantasie zeigten die Besucher des WTF-Balls in Obergünzburg mit der Wahl ihrer Verkleidung. Foto: Stefan Sörgel Icon Schließen Schließen Viel Fantasie zeigten die Besucher des WTF-Balls in Obergünzburg mit der Wahl ihrer Verkleidung. Foto: Stefan Sörgel

Wann die nächste WTF-Party in Obergünzburg stattfindet

Nach einem weiteren Auftritt der Partyböcke legte DJ Dimme bis in die Morgenstunden auf. Wem es im Saal zu heiß wurde, der konnte sich im Außenbereich bei der Tunnelbar oder den Foodtrucks abkühlen. Über 100 Helferinnen und Helfer der Wasserwacht, des TSV und der Feuerwehr Obergünzburg sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Und weil alles so gut funktioniert hatte, beschloss das Orga-Team, auch im nächsten Jahr wieder einen Ball auf die Beine zu stellen. Der Termin steht auch schon fest: Es ist Samstag, der 24. Januar 2026.