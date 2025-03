Café Torino in Marktoberdorf: Morgen ist Neueröffnung

Einen Monat lang waren die Scheiben des Café Torino in Marktoberdorf mit Papier verhangen. Fleißig wurde dahinter gewerkelt. Am Dienstag, 1. April, ist es so weit: Das Café feiert Wiedereröffnung - mit einer neuen Pächterfamilie. Annett Hofmann leitet das Torino zusammen mit ihrem Mann Gerhard Schubert und ihrem Sohn Gabriele Alessandro Maiale. Die Vorfreude ist groß, wie die Familie am Tag erzählt.

Das sind die neuen Pächter des Café Torino in Marktoberdorf

Acht Jahre lang wurde das Café Torino von Franziska Friedrich geführt. Anfang März feiert sie ihren Abschied. Ganz verabschieden mussten sich die Kunden von ihrem Torino nicht. Denn mit Annett Hartmann und ihrer Familie waren neue Pächter gefunden. „Wir kennen den Besitzer der Firma Basoni gut“, erzählt sie. Dort kam zur Sprache, dass Franzi Friedrich aufhört. Hartmann und ihre Familie entschieden sich, das Torino zu übernehmen. Die Famlie kommt aus Immenstadt und hat bereits Gastronomieerfahrung. „Wir haben bereits ein Café und Restaurant geführt“, sagt Hartmann.

Die Café-Besucher finden ihre gewohnten Produkte im Torino - und noch mehr. „Wir haben das Barista- und Kaffeesorten-Sortiment aufgestockt“, erzählt Hartmann. Zudem möchten die Betreiber künftig ein größeres Torino-Frühstück anbieten. Auch mittags soll es mehr Auswahl in Form von Bruschetta und Salaten geben. „Wir wollen aber erst einmal schauen, wie alles angenommen wird“, sagen die neuen Betreiber.

Das sind die neuen Öffnungszeiten vom Café Torino

Nun feiert das Café aber erst einmal Eröffnung. Das Torino hat ab 1. April dienstags bis samstags von 8 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen on 9 bis 16 Uhr geöffnet.