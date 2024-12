Unbekannter bestiehlt Händler auf dem Wochenmarkt in Obergünzburg

Am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr hat ein Unbekannter einen Händler auf dem Wochenmarkt in Obergünzburg bestohlen. Nach Angaben der Polizei befand sich in der gestohlenen Geldkassette Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Diebstahl auf dem Wochenmarkt in Obergünzburg: Polizei sucht Zeugen

Während das Händlerehepaar seinen Marktstand abbaute, verschaffte sich der unbekannte Täter über die geöffnete Beifahrertür Zugang zum Fahrzeug und stahl die Geldkassette. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter die Händler zuvor beobachtet haben.

Die gestohlene Geldkassette ist weiß mit den Maßen 7,5 x 33,0 x 23,5 cm. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0.

