Kurz nach einem Unfall bei Geisenried kracht es an derselben Stelle erneut

Zwei Unfälle an derselben Stelle, ein Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro - und auch die Unfallursache war nach Polizeiangaben immer dieselbe. Die Polizei Marktoberdorf hatte in Geisenried alle Hände voll zu tun.

Zunächst wollte ein 62-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße OAL 7, von Engratsried kommend, in die Staatsstraße 2008 nach links in Richtung Geisenried einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Autofahrer. Die beiden Wagen stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Und dann passiert an der Unfallstelle in Geisenried der nächste Unfall

Einer der am Unfall beteiligten Wagen stand dann am rechten Fahrbahnrand, die Warnblinker waren eingeschaltet. Eine 62-jährige Frau erkannte die Situation und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Ein ihr in größerem Abstand folgender 28-jähriger Autofahrer passte allerdings nicht auf. Er fuhr mit seinem Auto auf das wartende Fahrzeug auf. An diesen beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.