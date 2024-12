Bei der Weihnachtssitzung hat Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (links) Bürger geehrt, die sich in sehr besonderer Weise für das Wohl der Stadt eingesetzt haben: (ab Zweiter von links) Werner Himmer wurde die Ehrenbürgerwürde zuteil, Selah Okul und Franz Josef Fendt die Ehrenmedaille in Gold, Dr. Klaus Michel und Bruno Zasche die Ehrenmedaille in Silber.

Foto: Andreas Filke